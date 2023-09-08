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اللبنانيون اليوم، عينٌ على زيارة جان ايف لودريان، وعيونٌ على حوار نبيه بري.



العين على زيارة الموفد الفرنسي من الاوساط الشعبية، التي ترصد هل يحمل جديداً مفاجئاً، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية، في ضوء اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وفي وقت رشحت معلومات عن تواصل فرنسي-سعودي قائم في باريس في الوقت الراهن حول الملف اللبناني.



اما العيون على حوار رئيس مجلس النواب، فمن القوى السياسية، التي تترقب مصير الدعوة التي أُطلقت في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، بعدما وصفها جبران باسيل امس بالتقليدية، التي تحاول ان تخض ما تم التوصل اليه مع الفرنسيين، ومحذراً من تحالف طيونة جديد يطيح الفرصة والرئاسة، واثر الرد العنيف الذي صدر عن المعاون السياسي لبري، متهماً رئيس التيار الوطني الحر بمحاولة تعطيل الحوار.



فعين الثنائي، تترقب تحقيق مزيد من الخروق في صفوف المعترضين على الحوار، لصالح المصطفين خلف دعوة بري.



وعين وليد جنبلاط، المراقب من بعيد، كما وصَّف نفسه خلال استقباله للبطريرك الماروني في المختارة اليوم، فتترقب مواقف واشنطن وطهران، مع ترحيبه بحوار ساحة النجمة.



وعين القوات والكتائب، فتترقب المجهول، في ضوء السياسة الرفضية المتبعة، من دون تقديم اي بديل مقنع او ممكن.



اما عين التيار الوطني الحر، فتترقب حلولاً جذرية، وصندوقاً ائتمانياً وطنياً، ولامركزية ادارية موسعة، ومشاريع انمائية شاملة لكل لبنان، انطلاقاً من نموذج مدينة البترون.