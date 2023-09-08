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توضيح من وزارة المال حول التأخير في صرف التعويضات المؤقتة لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي

8
SEPTEMBER
2023
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اصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي:
ازاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات المؤقتة لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان يوضح ما يلي:
لقد صدر المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض المؤقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة.
وحيث ان وزارة المالية كانت قد انجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الاساس لا يحق لها صرف اي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الحريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم ، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على ” ان تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب،….” فهي بالتالي لا تتحمل اي مسؤولية تأخير في هذا الشأن.
وعليه فإن هذه التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجدوال والتصفيات المتعلقة بها من وزارة التربية في المواعيد المحددة.

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