living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الصحة جال في 4 مستشفيات حكومية في الشمال: المرضى خط أحمر ورغم كل الانهيارات القطاع الاستشفائي ما زال يقاوم

8
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض أن "المرضى وبخاصة مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان خط احمر بالنسبة إلى وزارة الصحة".
وأكد الاستمرارية في توفير العناية الكاملة لهم لمساعدتهم في الظرف الصعب الذين يمرون فيه تحت عبء معاناتهم المرضية"، مضيفا "أن الوزارة تصر على تقديم الخدمات لهم بكل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الاستشفائية الحكومية التي تقوم بواجبها من غير تقصير وهي مشكورة على جهودها".

وكان وزير الصحة العامة قد جال في 4 مستشفيات حكومية في الشمال بهدف افتتاح أقسام جديدة وتعزيز الاقسام الموجودة بمعدات حديثة لتأمين الخدمات للشعب اللبناني والمقيمين، وذلك في إطار خطة لتلبية حاجات المرضى بخاصة أفراد الطبقات الاكثر هشاشة.
وقد شملت الجولة مستشفى إهدن الحكومي حيث تسلم معدات طبية مقدمة من دولة اليابان إضافة إلى مستشفيات طرابلس و"اورانج ناسو" وتنورين.

مستشفى طرابلس الحكومي ومركزا
غسيل الكلى العلاج الكيميائي
في مستشفى طرابلس الحكومي الجامعي، تفقد الوزير الابيض مركز الملك سلمان الجديد لغسيل الكلى ومركز الإغاثة والأعمال الإنسانية، منوها بأن "المركز يلبي حاجة كبيرة جدا خصوصا مع حجم الصعوبات التي يواجهها مرضى غسيل الكلى ولا سيما في بعض المستشفيات الخاصة التي تطلب فروقات مالية".

كما زار الوزير الابيض قسم العلاج الكيميائي لمرضى السرطان وقسمي التشخيص والعلاج الشعاعي. وعبر الأبيض عن اعتزازه بما يقدمه مستشفى طرابس الحكومي الجامعي من خدمات لعلاج السرطان حيث بات أحد أهم المراكز العلاجية في منطقة الشمال. وقال: "نشد على أيدي الفريق العامل في هذه المراكز وغيرها من أقسام المستشفى فهم يحاربون باللحم الحي في ظروف صعبة ولكن الإدارة والوزارة تقومان بكل ما هو ممكن لتلبية جهود العاملين التي لا يمكن لأحد أن يكافئهم جهودهم ولكن نحاول المساعدة قدر الإمكان".

كما توجه بالشكر إلى الشركاء الدوليين الواقفين إلى جانب الوزارة في هذه الظروف الصعبة. وخص بالذكر وكالة التنمية الفرنسية الـ"AFD" وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللتين وبدعم من الدولة الفرنسية والدولة السعودية تقدمان مشروعا كبيرا في هذا المستشفى لتطوير الخدمات وتحسينها مما سيزيد من القدرة الاستيعابية ومن قدرة المستشفى على تلبية الحاجات المتزايدة في لبنان وخاصة في منطقة الشمال.

قسم العلاج الكيميائي في اورانج ناسو
وافتتح الابيض قسم العلاج الكيميائي في "اورانج ناسو".وقال في كلمة:" أن الدعم المقدم من وزارة الصحة العامة لمستشفيات الشمال يعبر عن إصرارها على القيام بكامل واجباتها تجاه أهلها في لبنان بكل انتماءاتهم وأطيافهم سواء اللبنانيين ام المقيمين على أرض لبنان، وذلك رغم كل الظروف الصعبة المعروفة".

ولفت الى "أن المستشفيات الحكومية التي وقفت بجانب اهلها في أصعب اوقات "كورونا"، لا تزال في موقعها في الصفوف المتقدمة الى جانب اهلها في الامراض الصعبة خاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى وغيرها ولكي تقدم الخدمات الطبية على أعلى درجات الجودة وفي أقل التكاليف وفي بعض الأحيان من دون أي فروقات".

وأثنى الابيض على "أهمية هذا التعاون القائم مع الجمعيات الأهلية كـ" Lebanon Center AID" لأن وزارة الصحة مع كل جهودها لن تستطيع تقديم كل هذه الخدمات من غير التضافر والتعاون مع أطياف المجتمع". وقال:" على الرغم من كل الانهيارات التي تشهدها قطاعات متعددة، فإن القطاع الاستشفائي والصحي ما زال يقاوم ويؤدي واجباته. قد يكون هناك تقصير في بعض الامور نظرا لضعف الامكانات التي تحول دون القدرة على تأمين كل الاحتياجات، ولكن على الرغم من ضعف هذه الامكانات، فإن ما نفتتحه من مشاريع سيساعد النظام الصحي على الوقوف إلى جانب أهله ومن الممكن ان يكون نقطة الانطلاق لبناء لبنان الجديد الذي نستحقه جميعا والذي نأمل أن يأتي بغد مشرق وأفضل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   