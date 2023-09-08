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بيانٌ هام من "الأحوال الشخصية"!

8
SEPTEMBER
2023
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صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان جاء فيه: "إلتزاماً من هذه الإدارة بخطّة العمل التي وضعتها منذ العام 2017 لجهة مكننة وتطوير العمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين، وذلك بالاعتماد على قدراتها البشرية الذاتية والاستغناء عن الشركات الخاصة بهدف توفير المال على الدولة اللبنانية وعدم تكبيدها أعباءً مالية إضافية، وإستكمالاً للخطوات التي باشرت بها هذه المديرية العامة لمكننة بيانات القيد، وبعد إنجاز كافة المراحل التحضيرية لبرنامج بيان القيد الإفرادي والعائلي الإلكتروني، من أعمال تدريب للموظفين وتحديث البرامج والتجارب عليها واستلام النماذج الجديدة".

وأضاف البيان، "تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 11/9/2023 ستُباشر أقلام النفوس بإصدار بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية وفقاً للنموذج الجديد الموحّد والذي يتضمّن معايير جديدة أهمها الـ QR كود الذي سيسمح لأي معني بالاطلاع على صحّة مندرجات القيود بالإضافة إلى منع الإلتباس الذي كان يتمّ عند تعبئة بيانات القيد العائلية يدوياً، علماً أنه يمكن الإطلاع على خصائص النظام والبيان الجديد ومواصفاته من خلال الفيديو المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb"

وختم البيان: "وأخيراً تذكر هذه المديرية العامة أنه وفي حال لا يزال لدى المواطنين نسخ عن بيانات قيد عائلية وإفرادية صادرة اعتباراً من العام 2017، فبإمكانهم تجديدها في أقلام النفوس ومهرها بعبارة " لم يطرأ أي تعديل حتى تاريخه ".

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