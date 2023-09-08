"يجر النار إلى قرصه"... يزبك: وهذا الأنكى!

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اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك أنه "لقد طال الانتظار والترقب، ولعل يد الغيب تمد لإخراجنا من معاناة الفراغ وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية على كافة الأصعدة، وبالخصوص وحسب الأولويات، من وضع صحي يزداد سوءا على صعيد الاستشفاء والأدوية للأمراض الخطيرة والمزمنة".



وتابع، "ووضع تربوي يستقبل عاما دراسيا جديدا تعصف به رياح ما بين الوزارة والمدارس الرسمية والثانويات، ورياح تعصف بالمدارس الخاصة بين اللجان والأساتذة والطلاب والأهالي، واللبيب تكفيه الإشارة".



ورأى في خطبة الجمعة بمقام السيدة خولة في بعلبك، أن "المسؤولين بين "حيص وبيص" غارقون في أحلام وأوهام، وكل فريق يجر النار إلى قرصه، بعيدا عن المصلحة الوطنية، والأنكى من ذلك أنك لا ترى إلا باكياً، ولا تسمع إلا ناعياً، ونسي الجميع أن لبنان هو وطن لجميع اللبنانيين من دون مزايدات".

وأردف، "لبنان قائم على الشراكة بين مكوناته، وأنه لا يجوز وليس بمقدور أحد إلغاء أي شريك لشريكه، والشراكة بذاتها تقتضي الحوار والإنفتاح والتفاهم وقبول الآخر، من منطلق الحفاظ على الشراكة والمصلحة الوطنية، بعيدا عن إملاءات وتدخلات الخارج، التي لا تتحقق معها المصلحة الوطنية والسيادة والاستقلال".



وسأل يزبك: "ما الذي يمنع من الاستجابة لدعوة الحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي، ويدلي كل فريق ومعني بدلوه. اتقوا الله أيها المسؤولون بحفظ الوطن وسيادته".