‏رداً على عدوان.. بيانٌ لوزير العدل!

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‏رداً على ما جاء في المؤتمر الذي عقده النائب جورج عدوان, يهم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري التأكيد بأنه واكب ومنذ اللحظة الأولى سير التحقيقات المتعلقة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو بعد المستجدات اجتمع مع كل من القاضيين هيلانة إسكندر وماهر شعيتو كل على حدة وذلك نهاري الجمعة والاثنين الفائتين اي في ١ و٤ ايلول ٢٠٢٣ وذلك بعيدا عن الإعلام.

وبالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى اتخذ الوزير خوري بعدها قرارا بالطلب من التفتيش القضائي التدقيق في مجريات الجلسة وكيفية حصولها وصولاً إلى قرار الهيئة برفع يدها عن الملف ومن ثم تنحيها عنه.