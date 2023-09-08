تحذيرٌ من الأمن العام!

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

“تذكّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والشركات والرعايا العرب والأجانب بوجوب التقيّد بالأنظمة والقوانين، وعدم تشغيل يد عاملة أجنبيّة بصورة مخالفة لأنظمة الدخول والإقامة والعمل، سواء الداخلين بطريقة غير شرعية أو المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو المسجّلين على إسم رب عمل وهمي ويعملون لحسابهم الخاص.

لذلك تحذّر المديرية العامة للأمن العام من أن هذه التصرّفات مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات، ويتوجّب عليهم المسارعة إلى تسوية أوضاع العمّال العرب والأجانب المتواجدين لديهم، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل مخالف تحت طائلة الملاحقة القانونيّة، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتدابير الإحترازيّة المناسبة، وتدريكهم كافة الرسوم المتوجبة عن فترات عملهم لديهم وعن فترات المخالفة السابقة، وتأمين مستلزمات وكلفة إعادتهم إلى بلادهم”.