خاص- إدي معلوف: هذا ما يحصل بين "التيار" وقوى المعارضة!

A + A -

أكّد النائب إدي معلوف استمرار التواصل بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة وكذلك التقاطع على إسم جهاد أزعور، كاشفاً عن مساعٍ لتطوير هذا التواصل في ظل السعي لإيجاد أوسع قاعدة تفاهم وطني يؤدي إلى مخرج لأزمة رئاسة الجمهورية.

ولفت معلوف في اتصال مع tayyar.org إلى أنَّ الهدف الأساس يبقى التطلع إلى رؤية شاملة للخروج من الازمة المالية والإقتصادية العميقة، كاشفاً عن تقدم في الحوار مع حزب الله تحديداً في ملف المركزية، ومشيراً إلى أنَّ البحث في الصندوق الإئتماني يحتاج إلى وقت أكثر للبحث في ظل الحاجة للتعمق في هذا الملف، في حين أن الدراسات والمشاريع للامركزية موجودة منذ زمن بعيد.

وتعليقاً على خطاب الوزير جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء البترون في التيار الوطني الحر شدد الملعوف على أن أهمية هذا المضمون تكمن في أن الخطاب العام لباسيل واقعي ومرتبط بحقيقة الأزمة اللبنانية بمختلف وجوهها المالية والإقتصادية والسياسية وصولاً إلى خطر النزوح، وكذلك بطرحه الحلول العملية والمتعددة أمام المجتمع اللبناني والقوى السياسية كافةً.