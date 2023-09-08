عجز "الحزب" عن تأمين وصول مرشحه فرنجية

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الأنباء الكويتية: على حين غرة، صعد ملف الرئاسة اللبنانية الى السطح، وبات محط اهتمام خارجي وداخلي، في آن معا، فالمصادر المتابعة في بيروت كشفت عن لقاء عقد، منذ بضعة ايام، بين قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب محمد رعد، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، وكان محوره الاستحقاق الرئاسي وقد أدرج في خانة التشاور.

وتقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان فتح «حزب الله» النافذة على قائد الجيش يعكس واقع عجز الحزب عن تأمين وصول مرشحه الأساسي سليمان فرنجية الى بعبدا، في ظل التوازنات النيابية السلبية التي تمنع كلا من فريقي «الممانعة» و«المعارضة» فرض مرشحه على الآخر.