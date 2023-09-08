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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 أيلول 2023

8
SEPTEMBER
2023
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الأخبار: قطوع السويداء: لا عودة إلى 2011

الحوت: أنا ملك المطار
مرفأ بيروت لا يحتاج إلى البنك الدولي

 

 



الديار: زحمة حراك داخلي وخارجي دون اوهام بمخارج وحلول في السياسة والاقتصاد
لودريان يصل الاثنين دون «خارطة طريق» والراعي يثمر مصالحة الجبل اليوم
استنفار حكومي لمواجهة نزوح يهدد الكيان... و«بلومبرغ» بين الايجابية والسلبية!

 

 

 


نداء الوطن: "حزب الله" يرفض اقتراح "التيّار الوطني الحر" تسليح الشرطة البلدية
بري وقطر يتوليان "توزيع الخسائر" حين يتخلّى "حزب الله" عن فرنجية

 

 

 

 

اللواء: جهد دولي - عربي لإنضاج الطبخة.. والأيام الرئاسية بين 17 و27 أيلول
مناقشة صعبة لـ«موازنة الدولارات بلا إصلاحات».. وباسيل يحذِّر المعارضة من تطيير فرصة الانتخاب

 

 

 


البناء: عودة الاشتباكات إلى مخيم عين الحلوة تثير المخاوف الأمنية… ودعوات لتسريع وقف النار مبادرة بري محور الاتصالات… وحردان مؤيداً: لتطبيق كل الدستور خصوصاً نظام المجلسين الحكومة قلقة من النزوح ولا تبادر نحو سورية… وموازنة 2024 تفتقد توازن النفقات والواردات

 

 

 

 

النهار: لودريان جولة ثالثة تُمهّد لخريطة "الخماسية"... استنفار رسمي لمواجهة موجات التدفّق السوري

 

 

 

 

الجمهورية: الحوار قيد الرصد والإنتظار
بالتفاصيل... هذا ما يجري على الحدود مع سوريا

 

 

 

 


l'orient le jour: Pression accrue sur Bassil : le Hezbollah brandit la carte Joseph Aoun

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