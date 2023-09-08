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أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 أيلول 2023

8
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر أمني في دير الزور إن كل الكلام عن إنهاء الاشتباكات بين الجماعات الكردية المسلحة ومسلحي العشائر العربية هو كلام إعلامي لا علاقة له بالواقع حيث الطرقات فارغة بين البلدات والمدن وداخلها وصوت إطلاق الرصاص يكاد يكون مسموعاً في كل مكان سواء بسبب الاشتباكات او ما يرافق المداهمات والاعتقالات.

خفايا
قال مصدر نيابي إن الضمانات التي يتحدّث عنها بعض الأطراف تحت شعار تقديمها كشرط للموافقة على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي لزوم ما لا يلزم، لأنهم يعلمون أنها متضمنة في المبادرة، لكنهم يريدون تقديم تأكيدها بصفتها إنجازات تحققت بفضل شروطهم.

 

 

 

 

اللوء: أسرار

لغز
استبعد مصدر مصرفي حصول ارتدادات سلبية على وضعية الدولار، ضمن الخط المقرَّر ربطه بلبنان مجدداً بالوكالات والمؤسسات المالية الدولية..

غمز
يأخذ حزب فاعل بعين الاعتبار بعض «الألاعيب البهلوانية لحليف على المحك، ولعبة الرسائل بينهما لم تتوقف»..

همس
تمكَّن رئيس حزب يميني من ممارسة ضغط معنوي على مرجعية روحية، وبدا التأثير واضحاً في اليوم التالي..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يشكو مقربون من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية من طبيعة الحوار الحاصل بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل و»حزب الله» لكونه اذا انتهى الى اتفاق على ترشيح فرنجية، فسيكون رئيساً ببرنامج جبران باسيل وشراكته «من الكبيرة الى الصغيرة».

 

يتردد أنّ تقرير وكالة سلامة الطيران حول سلامة مطار بيروت يتفاعل بشكل لافت، وهو السبب لوضع المطار على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، كما أنّ المعطيات تدل على أنّ الشبهات تحيط بملف تلزيم استثمار المطاعم والكافيتريات في مطار بيروت الدولي، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإعادة المناقصة إلى هيئة الشراء العام للتدقيق في مدى التزام المتعهد بدفتر الشروط الخاص بالمناقصة.

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