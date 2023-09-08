شرف الدين: جاهز لأيّ قرار من الدولة اللبنانية لزيارة سوريا... لكن لا قرار

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، أنّ عدد النازحين السوريين الذين دخلوا عبر المعابر غير الشرعية في شهر آب بلغ 8 آلاف، أما العدد منذ بداية السنة فيتجاوز الـ20 ألفاً.

وأشار إلى أنّ «الإمكانات لدى الجيش اللبناني لضبط الحدود ضعيفة»، لافتاً إلى أنّ «عدد العناصر غير كاف وعلى الجانب السوري التعاون لضبط الحدود.

وأعلن شرف الدين، في حديث إذاعي، جهوزيته «لأيّ قرار من الدولة اللبنانية لزيارة سوريا»، مؤكداً أن «لا قرار من الحكومة حتى الساعة بذلك». واتهم الحكومة بانها تتصرّف بخجل مع هذا الملف. وطالب «وزير الداخلية بسام مولوي بالتعاون لأخذ القرار بمعاقبة أيّ شخص يأوي نازحاً جديداً دخل خلسة إلى لبنان»، لافتاً إلى أنّه طلب منه «عقد جلسة لمجلس الأمن المركزي لكنّه لم يتجاوب حتى الساعة».