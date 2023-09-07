الإشتباه بدراجة نارية في بيروت... وهذا ما عُثر بداخلها

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أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "دورية من فوج الحرس، اشتبهت، عند حوالى السادسة من مساء اليوم، بدراجة نارية سوداء اللون من دون لوحات يستقلها شخصان في محلة شاتيلا. وعند محاولة عناصر الدورية توقيفها للتأكد من وضعها القانوني، قام سائق الدراجة والشخص الذي برفقته برمي الدراجة، وفرا هاربين باتجاه منطقة الشياح، أي خارج نطاق بلدية بيروت، وتواريا عن الأنظار".

وقالت: "عند تفتيش الدراجة، عثر في داخلها على كمية من المخدرات بمختلف أنواعها: كوكايين وماريجوانا وغيرهما، معدة وموضبة بأكياس بلاستيكية".

أضافت: "على الفور، وبناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم إيداع المضبوطات والدراجة النارية المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني".