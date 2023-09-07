وزير الزراعة زار المعهد الزراعي المتوسطي في مونبيلييه

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زار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، يرافقه مستشاره الدكتور سالم درويش، المعهد الزراعي المتوسطي في مونبيلييه، وكان في استقباله مدير المعهد الدكتور تييري دوبوبيل والدكتور حاتم بلهوشات.

وأفاد بيان وزعه مكتب وزير الزراعة الإعلامي إلى أن "الطرفين بحثا في تعزيز التعاون بينهما، وخصوصا المشاريع ذات الطابع الزراعي والتنموي".

وأشار إلى أنه "بعد استعراض كل النقاط التي تناولها الطرفان تم التوصل إلى خارطة طريق تتضمن الأولويات الآتية، وهي العمل على تعميم تجربة supmed على مناطق لبنانية عدة لأهميتها في المحافظة على التنوع البيولوجي والحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، إضافة إلى المساهمة في مكافحة التصحر".

ولفت إلى أن "الطرفين تباحثا، خلال النقاشات، في موضوع خطة القمح الطري لما تشكل من أولوية للأمن الغذائي".

وثمن وزير الزراعة "الجهد الذي يقوم به المعهد مع الجانب الفرنسي لناحية الاستفادة من خبراته في تجربة الأصناف الفرنسية من القمح الطري مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية".

وأكد "التشبيك مع المنظمات الدولية في لبنان التي تقوم بدعم زراعة القمح الطري، خصوصا برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو والعمل على تطوير العمل التعاوني وتنظيم القطاع لاستدامته خدمة للأمن الغذائي وسلامة الغذاء".