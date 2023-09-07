living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ إلغاء "صيرفة" غير كاف من دون استكمال الشروط الإصلاحية... حوار "التيار" - "الحزب" متقدم ومواقف قوية لباسيل مساء!

7
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غطت حكومة تصريف الأعمال ما كان يجب أن ينفذ منذ وقت بعيد، وهو إلغاء "صيرفة" التي جنى منها الطفيليون وسارقو الشعب اللبناني ومافيا التجار ملايين الدولارات. وافقت الحكومة على منصة "بلومبيرغ" مواكبة لا لآمال الشعب اللبناني بل استجابة للضغوط الأميركية التي أفهمت لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لمكافحة اقتصاد "الكاش"، وهذا ما جعله يشرب "حليب السباع" ويقدم على مجموعة من الخطوات المتمايزة عن رياض سلامة، لكن الناقصة.
ذلك أن طريق الإجراءات الإصلاحية الجذرية، طويلة كجلجلة الصلب. مافيا المصارف وحماتها ومروجوها بالمرصاد لكل الخطط الإصلاحية الحقيقية. والذرائع كثيرة وجاهزة، وأكثرها خداعاً "أموال المودعين".
وما زالوا يتحدثون عن الإصلاح والشفافية، فالشعب اللبناني ونخبه الحيّة ترصدهم، وتطلب منهم استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان حتى آخر مستند يخفونه، حماية ل"فوري" و"أوبتيموم" وأخواتهما.

في هذا الوقت يفرض النزوح السوري الجديد والمكثف، نفسه لا على أجندة حكومة ميقايدتي فحسب، بل على الجيش والأجهزة الأمنية. فمافيا المهربين تعمل على قدم وساق، وحماية لبنان تبقى أولى من حماية الإتحاد الأوروبي من موجات النزوح السوري.

وفي الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، تكشف معلومات tayyar.org عن تقدم لافت على خط تفاصيل اللامركزية، في وقت يتطلب ملف الصندوق الإئتماني المزيد من الدراسات والبحث المواكب لأحد أهم الملفات التي ستحدد مصير إدارة أملاك الدولة في المرحلة المقبلة.
على خط مواز، يطل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اليوم في سلسلة مواقف مدوية تجاه كل القضايا، من الحوار مع حزب الله إلى خواء خطاب بعض القوى التي لا تملك سوى النعيق في الخرائب. كما يجدد باسيل تحديد البوصلة الرئاسية والقضايا الوجودية المصيرية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   