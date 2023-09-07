"لبذل الجهد لاستقرار الوضع النقدي"... الوفاء للمقاومة: الكتلة منفتحة على كل المبادرات

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صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة، اليوم الخميس، بيان داء فيه: "نسعى ان تقوم في لبنان دولة جامعة ذات قرار حر يحكمها القانون وتؤتمن على حقوق ومصالح اللبنانيين دون استنساب أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء عبر تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة". وأضاف البيان، "الخطوة الاولى للشروع في طي الأزمة الراهنة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتمسك بمعادلة الحماية الوطنية لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني". وتابع، "يجب بذل الجهد لاستقرار الوضع النقدي ولتوفير حاجات المواطنين في الطبابة والتعليم والطاقة وتعزيز أوضاع المرافق العامة التي تعزز الموارد المالية للبلاد". وشدّدت الكتلة في بيانها على أن "العمل على معاجلة مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الطوعية والآمنة الى بلادهم انطلق منذ زمن وأصبح جادّاً". وأردف، "موازنتي 2023 و2024 هما موازنتان تعبران عن واقع التردي والإختناق في البلاد، ونحن نتعاون مع الآخرين ونعمل بجد وإخلاص، ونرفض كل شكل من أشكال الضغوط". وختم البيان: "الكتلة منفتحة على كل المبادرات لإنجاز الاستحقاق الرئاسي تماشيًا مع دعوة الرئيس بري للحوار".