ميقاتي التقى النائبين سليمان ويحيى في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة...وهذا ما تم بحثه!

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استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي النائبين محمد سليمان ومحمد يحيى، في حضور الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير. وتم خلال اللقاء البحث في الشؤون الحياتية لمنطقة عكار.

وأعلن النائب سليمان بعد اللقاء: كان لقاؤنا مثمرا مع دولة الرئيس، وطالبنا بصيانة الطرق، فنحن على أبواب فصل الشتاء، ولن يتمكن أبناء القرى في المنطقة من الوصول الى منازلهم، لذلك هناك إلحاح لصيانة بعض الطرق في أسرع وقت ممكن، ومن ضمنه طريق يربط مناطق شمال وادي خالد بالخط العام وهو طريق دولي.

أضاف: وتطرقنا للأمور السياسية، وأكدنا ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت من أجل أن تنتظم الأمور المؤسساتية، لأن البلد لم يعد يحتمل، ونحن دائما مع تلاقي اللبنانيين مع بعض فمن دون ذلك لا يمكن انتاج رئيس، فالاصطفافات لا تصل إلى نتيجة، وأن شاء الله يكون هناك رئيس في شهر أيلول وتنتظم الأمور الحياتية.

وردا على سؤال قال: "ان عكار بحاجة الى انماء والأولوية لدينا هي مطار القليعات الذي نطالب باعادة تشغيله لتوفير فرص عمل وللتخفيف عن مطار بيروت وطلبنا من دولة الرئيس وضعه على جدول الاعمال.

أما النائب يحيى فقال:قدمنا لدولة الرئيس بعض المطالب الحياتية المحقة، ومنها صيانة الطرق في عكار ، فمنطقة عكار الحدودية محرومة من كل الخدمات.