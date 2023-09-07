فواتير كهرباء فارغة من البيانات وجهاز أمن الدولة يبدأ بالتحقيق!

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أفادت معلومات "الجديد" أنّ جهاز أمن الدولة يحقق في فواتير كهرباء فارغة من البيانات وحتى اللحظة لم يتبيّن ما إذا تمّ استغلال هذه الإيصالات الرسمية أو بيعها أو تزويرها.

وأضافت: "بعض نماذج هذه الفواتير وصلت إلى قناة "الجديد" بلا تواريخ إصدار ودفع ومن دون رسوم تأهيل وعداد أو العنوان أو رقم الإيصال أو حتى توقيع الجابي."

وقالت المعلومات إنّ "ممثلا عن أمن الدولة إجتمع يوم الأربعاء بوزير الطاقة ومدير مؤسسة كهرباء لبنان للتوسع في التحقيق وكشف مكان الخلل وكيف تم تسريب نماذج الفواتير ومن أين وما إذا استعملت."