living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي اقتراحات هيكتور حجار لمواجهة أخطار النزوح الجديد...

7
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الشؤون الخارجيّة والمغتربين في مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء في 5 أيلول برئاسة النائب فادي علامة للبحث في "أخطار تدفّق النازحين السوريين إلى لبنان في الآونة الاخيرة". شارك في هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار إلى جانب وزراء ونواب آخرين وممثّلين عن الادارات المعنيّة. خلال الجلسة، قدّم حجّار مجموعة من الإقتراحات العمليّة المتعلّقة بإدارة هذا الملفّ.

حيث أعرب وزير الشؤون الاجتماعية عن تقديره لجهود لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين لمناقشة مخاطر النزوح السوري على لبنان، متمنياً إرفاق هذه الإقتراحات من ضمن التوصيات التي تعمل اللجنة مشكورة على إصدارها:

1- التأكيد على التدابير والاجراءات المتخذة من قبل الجيش والاجهزة الامنية تنفيذاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع الصادر بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠١٩ بردّ الداخلين خلسة عن طريق المعابر غير الشرعية الى سوريا وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

2- التأكيد والتشدّد في تطبيق القرار رقم ٣٨ الصادر بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤ عن مجلس الوزراء بعدم تسجيل أي نازح جديد من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإشعار المفوضية الالتزام بهذا القرار لأن الظروف الاقتصادية في سوريا هي الدافع الأساسي لعبور الاشخاص وليس الاعمال العسكرية التي توقّفت في معظم المحافظات السورية لا سيما المحاذية للبنان. كما أننا نعتبر أن هؤلاء بمثابة مهاجرين اقتصاديين يُطبّق عليهم القانون اللبناني.

3- قيام الأجهزة الأمنية بعملية رصد ومتابعة وتنسيق مع البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّ الداخلين خلسة من السوريين والعمل على تطبيق القانون اللبناني في هذا الصّدد.

4- إنفاذ حكم القانون ومحاكمة المهرّبين ضمن إطار مكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص.

5- التنسيق الامني مع الجانب السوري لمكافحة موجات الدخول خلسة عن طريق المعابر غير الشرعية واستلام الاشخاص الداخلين ولو من غير الحائزين على الوثائق الرسمية السورية باعتباره فعلاً إحتيالياً.

6- يُعمل في الغُرَف المغلقة على تصميم جديد لخطّة لبنان للإستجابة للأزمة دون التنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وهي الوزارة المعنيّة والمسؤولة عن الخطة الإنسانية والتنموية كما جرت العادة منذ العام 2015، وهو ما يدلّ على استخفاف في التعاطي مع الجهة الحكوميّة ذات الشأن والإختصاص.

7- تفعيل عمل اللجنة الوزاريّة المكلّفة متابعة ملفّ النازحين السوريين وعقد إجتماعات دوريّة بحضور الوزراء أعضاء اللجنة، المسؤولين الأمنيين والمحافظين لإنجاز خطط عمليّة لمواجهة هذا الموضوع.

8- تعيين رئيس وفد لمتابعة ملف النازحين السوريين مع الجانب السوري بالإضافة إلى لجنة تقنية داعمة له.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   