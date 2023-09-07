لجنة تقصي الحقائق برئاسة أبي رميا استمعت الى معنيين في قضية مسبح الرئيس إميل لحود الاولمبي

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استمع النواب الى كل من المستشار الفني والهندسي في وزارة الشباب والرياضة المهندس سمير دمشقية والرئيس السابق لدائرة الشؤون الإدارية والتجهيز في الوزارة الاستاذ ريمون توما. واطّلع أعضاء اللجنة على الملاحظات التي أبداها المهندس دمشقية منذ بداية المشروع على الصعيد التقني والفني والهندسي والتي أبلغها الى وزير الشباب والرياضة في حينها. كما اطّلعت اللجنة من الأستاذ توما على الظروف التي أحاطت بالمشروع من عملية استدراج العروض مع الشركات التي قدّمت ملفاتها آنذاك وانتهت الى تلزيم شركة " آزتيك المحدودة" لتنفيذ المشروع في مرحلته الاولى.

وستلتئم اللجنة الأسبوع المقبل للإستماع الى الشركات التي قامت بالدراسات والاستشارات وإنجاز الأعمال، لاستكمال عملها في تقصي الحقائق.