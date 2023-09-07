اليكم مصير قانون "حماية الاطفال من الزواج المبكر"

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عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: ملحم خلف، قاسم هاشم، جورج عقيصي اسعد درغام وانطوان حبشي.

وحضر عن وزارة العدل القاضي ايمن احمد والقاضية انجيلا داغر، عن وزارة الشؤون الاجتماعية ريما بربر، عن نقابة المحامين في بيروت اليزابيت زاخريا سيوفي، المحامي بول مرقص (مؤسسة جوستيسيا الحقومية) عن "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة" أمين محمد بشير، عن "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" المحامية غادة نقولا، عن "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "كلودين عون وعن المجلس النسائي اللبناني كريمة شبو.

وقال النائب موسى بعد الجلسة : "بعد جلسات متعددة ناقشت فيها لجنة حقوق الانسان النيابية افتراح قانون حماية الاطفال من الزواج المبكر، اقرت اللجنة اقتراح القانون مع ادخال بعض التعديلات وسوف يذهب هذا الاقتراح للمناقشة الى لجنة الادارة والعدل ومن ثم الى الهيئة العامة للمجلس والبت به اما رفضا او قبولا او تعديلا".