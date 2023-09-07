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مخالفات "بالجملة"!

7
SEPTEMBER
2023
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أعلنت مديرية حماية المستهلك أنها تتابع جولاتها الرقابية على القطاعات كافة، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وخلصت نتيجة هذه الجولات إلى إقفال فرن كبير في محافظة جبل لبنان بعد اخذ اشارة من القضاء المختص لعدم توفر شروط السلامة الغذائية.

محضر ضبط بأحد المتاجر الكبرى لمخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة.

تنظيم 7 محاضر ضبط بأصحاب مولدات كهربائية بسبب مخالفة سعر الكيلوواط المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه.

متابعة جولات الرقابة على المكتبات وتنظيم محضر ضبط باحدى المكتبات لعدم اعلان الاسعار على القرطاسية ومخالفة نسب الارباح التجارية المسموح بها قانوناً.

وأكدت وزارة الإقتصاد استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات وإحالة المخالفين على القضاء المختص، رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.

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