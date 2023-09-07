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كتل هوائية حارة مصدرها مصر.. وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة!

7
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة جنوب البلاد و على الساحل حيث تبلغ ذروتها مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 4 درجات وفي الداخل بحدود ال 6 درجات، وتستمر حتى بعد ظهر السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارا من صباح الاحد، فيتحول الطقس الى متقلب مع أمطار متفرقة اعتبارا من فجر الاثنين.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية بسبب سيطرة الكتل الحارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

-الطقس المتوقع:

الخميس: صاف اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الجبال وفي الداخل، وتكون نسبة الرطوبة منخفضة لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة جنوب البلاد و على الساحل حيث تبلغ ذروتها مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا بخاصة شمال البلاد، حيث يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم خلال الليل مع تكون للضباب على المرتفعات شمالا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس وحاد في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات مع ارتفاع نسبة الرطوبة، يتحول تدريجيا الى غائم مع أمطار متفرقة أحيانا ويحتمل حدوث برق ورعد اعتبارا من فجر الاثنين بخاصة في المناطق الشمالية .

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