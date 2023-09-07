living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عمليات "أوبتيموم" المشبوهة: هل يكشف منصوري الفضيحة أو يسترها؟

7
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت مصادر مصرفية مطلعة أنّ المعلومات المتداولة عن شركة «اوبتيموم» للوساطة المالية «لا تتعدى نسبتها 2% من الإجمالي الذي يجب أن ينشر على الملأ». فالتقرير المتداول، ومصدره هيئة أسواق المال، «يرقى في أساسه الى التدقيق في العام 2015، ولا يتناول علاقة الشركة بمصرف لبنان رغم أنّ 98% من تعاملاتها وأصولها مدارة معه أو بإشرافه، ويكتفي التقرير بعلاقتها بالمصارف والمخالفات التي ارتكبتها في تلك المرحلة، وأبرزها المبالغة في الرسوم والعمولات ومساعدة مصارف على إخفاء خسائرها من خلال صفقات بأعلى من قيمها السوقية العادلة، ومخالفات في عمليات مبادلة ومقايضة بأسعار وهمية... علماً أن تقرير هيئة أسواق المال خلا من استنتاجات التجريم لغاية في نفس يعقوب».

وأضافت المصادر: «واضح في مقدمة التقرير توكيد أن التدقيق لا يشمل عمليات «أوبتيموم» مع البنك المركزي، وبالتالي فإن التقرير المتداول ليس المرجع الموثوق فيه بعدما خضع لقراءة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مع احتمالات التعديل والاجتزاء، لأنّ سلامة كان أيضاً رئيساً لهيئة أسواق المال التي أصدرت التقرير في تلك المرحلة».

وطلبت المصادر من الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي هو أيضاً الآن رئيس هيئة الأسواق، «تحديث التقرير ليشمل كل العمليات التي حصلت منها شركة «أوبتيموم» على عمولات مشكوك في شفافيتها، كما ورد في تقرير الدقيق الجنائي الذي أعدته شركة «الفاريز اند مارسال»، وتحدث عن 111 مليون دولار مع علامات استفهام حولها وحول من استفاد منها». كما على منصوري «كشف تضارب المصالح في علاقات مدير التطوير والتنظيم في مصرف لبنان رجا بو عسلي وملاك شركة «اوبتيموم» ومديريها، ولا سيما انطوان سلامة، كما علاقة رياض سلامة بتلك الشركة وعدد من الأطراف المتصلين بها، وثمة معلومات عن ملكية عقارية أميركية مشتركة بين سلامة وبو عسلي».

وتوقعت المصادر الواسعة الاطلاع «مفاجآت قوية بدويّها كتلك التي ظهرت في تتبع عمولات شركة «فوري»، التي قدرت بنحو 330 مليون دولار حتى الآن جرى تبييضها في عدد من دول العالم، ولا سيما في أوروبا».

ويذكر أن شركة «اوبتيموم» متهمة بالحصول على معاملة تفضيلية من البنك المركزي جراء إفادتها من»منتجات مالية» باعتها بأسعار أعلى. وهي متهمة أيضاً بالتربح من علاوات وعمولات مبالغ فيها خلافاً للعقود الخاصة بها، كما هناك شبهات مساعدة على التلاعب بالبيانات المصرفية للبنوك بتعاملات أخفت خسائر كان يجب أن تظهر في دفاتر البنوك، وحصدت الشركة جراء ذلك عمولات سخية جداً». كما تسأل المصادر عن كيفية توزيع حصائل تلك العمولات، إذ من غير الواضح بعد من استفاد؟ وكيف؟ ولماذا؟ وهذا ما على وسيم منصوري البحث عنه وتحويله الى هيئة التحقيق الخاصة، وإلى القضاء، كما تزويد القضاء الأوروبي تلك المعلومات لاتصالها برياض سلامة المطلوب دولياً بجرائم اختلاس وتزوير وتبييض أموال».

وكشف مصدر قضائي لـ»نداء الوطن» عن احتمال تحويل ملف «أوبتيموم» الى القضاء، لكن المصادر المتابعة لا تعوّل كثيراً على القضاء اللبناني «الذي تخاذل كثيراً في ملفات الفساد التي قادها رياض سلامة أو كان ضالعاً فيها».

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   