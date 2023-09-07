أسرار الصحف ليوم الخميس 7 أيلول 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر عسكرية في شرق سورية إن الحديث عن حسم عسكري لصالح قوات قسد وهزيمة العشائر العربية في بلدة ذيبان يعني تحويل كل شرق سورية إلى ساحة قتال للكر والفر بين الطرفين وليس نهاية الصراع. وتوقعت أن تسعى العشائر لتسليح نوعيّ وتحالفات بما يشبه ما حدث في جبل لبنان بوجه القوات اللبنانية قبل طردها من الجبل عام 1983.



خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن المشهد الرئاسي تبدّل في لبنان لأن الطرف الذي كان يعتقد حتى الأمس أنه يمتلك خريطة طريق كاملة ويطلب ضغطاً خارجياً لمساندتها تحت شعار جلسات الانتخاب المتتابعة لم يعُد يملك إلا العناد تحت شعار الفراغ الرئاسي أفضل البدائل. ومن كانت توجّه له تهمة التعطيل والتأقلم مع الفراغ صار يملك أكثر من خريطة طريق مبسطة لإنهاء الفراغ يعرضها على الداخل والخارج.

اللوء: أسرار

لغز

إقدام الإدارات على ضرب أجور الخدمات بعشرات المرات يعني أن التضخم آخذ بالثبات والتعاظم، مما يعمق مسار الإنهيار!

غمز

طُلب من وزير التوقف عن الخوض في مساجلة مع محطة واسعة التأثير..



همس

تجنب بيان روحي الخوض في برامج الحوار، سواء المحلي او الدولي، وقرر ترك الأمر للجهات الحزبية والسياسية.



نداء الوطن: خفايا

تحفّظت دارة خلدة لدى دوائر بكركي على عدم شمول جولة البطريرك بشارة الراعي المرتقبة في الجبل، محطة خلدة، أسوة بما فعله البطريرك الراحل نصرالله صفير.