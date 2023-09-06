living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحقيقة الكاملة... يمكن اختصارها على الشكل الآتي

6
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

من يدّعي الجزم بمصير الطرح الفرنسي وزيارة جان ايف لودريان، ومن ورائها موقف اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، لا يقول الحقيقة.
ومن يزعم امتلاك الجواب الحاسم حول مبادرة رئيس مجلس النواب، القائمة على الدعوة الى حوار لسبعة ايام، تليه جلسات متتالية او جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس الجديد، يقول نصف الحقيقة، تماما كمن يقفز الى استنتاجات متسرعة حول الحوار الثنائي بين التيار الوطني الحر وحزب الله تحت عناوين اللامركزية الادارية الموسعة والصندوق الائتماني وبرنامج العهد المقبل، وبالتزامن، حول النقاش المستمر بين افرقاء التقاطع الرئاسي للوصول الى تصور مشترك.
اما الحقيقة الكاملة، فيمكن اختصارها على الشكل الآتي: تمضي الايام والاشهر، وحتى السنوات، والطبقة السياسية اللبنانية عاجزة عن اخراج نفسها والبلاد من ازمة 17 تشرين الاول 2019، الى درجة بات فيها التساؤل مشروعا حول توافر النية اصلا في ايجاد حل.
فالواضح في هذا الاطار ان اركان المنظومة مرتاحون للوضع الراهن، لأن القوى السياسية، وحتى الشخصيات، ذات الامكانات المالية الضخمة، يستثمرون في كل لحظة في معاناة الناس ليرفعوا من منسوب الزبائنية السياسية عبر الخدمات الفردية والخاصة، تحت شعار سد عجز الدولة. والجزء الاكبر من اللبنانيين في المقابل، إما مستسلمون، او غير مبالين، او ربما مخدوعون بالوعود الفارغة التي يوزعها بعض السياسيين في كل يوم.
اما المدخل الواقعي الى الحل، اليوم او غدا او بعد مئة عام، فتفاهم داخلي كبير ليس متوفرا حتى الآن، ورعاية خارجية للمرحلة الجديدة المطلوبة، لا تبدو حتى 6 ايلول 2023 في متناول اليد.
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، اشارة الى كلمة وصفت بالهامة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الغد خلال عشاء هيئة قضاء البترون، بمشاركة الرئيس العماد ميشال عون، على ان تتضمن مواقف سياسية اساسية من الوضع الراهن، ولاسيما بعض المواقف التي صدرت في الايام الاخيرة. وتنقل الكلمة مباشرة على الهواء وعبر مواقع التواصل الخاصة بالOTV.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   