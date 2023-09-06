"كاليبر": سنتابع إخبار مصلحة الليطاني ضد مخالفات مخيمات النازحين في البقاع الغربي

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بعد مرور أكثر من أسبوع على تقديم إخبار من قبل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموضوع المخالفات القانونية والتعديات البيئية الخطرة الناتجة عن مخيمات السوريين في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وتحديدا" مخيمي الروضة والمرج، سألت "مجموعة كاليبر للقضاء الحر": "هل تحرك حضرة النائب العام التمييزي للتحقيق في الملف المعروض ؟ إلى ما توصلت التحقيقات ؟ هل تم توقيف أحد ؟ هل تم العمل على إزالة التعديات الحاصلة من قبل النازحين السوريين ؟

واعلنت مجموعة "كاليبر للقضاء الحر" أنها ستتابع هذا الملف كما غيره من الملفات يوما" بيوم لأنه من غير المسموح بعد الآن الإستهتار بحياة المواطن وإهمال الإخبارات المقدمة ما يسبب لاحقا" بفاجعة كبيرة كما حدث في مأساة انفجار مرفأ بيروت .

وختمت: "انتم تحت المجهر".