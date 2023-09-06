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"على الرغم من كل التحديات"...سلام: لبنان أثبت قدرته على الصمود!

6
SEPTEMBER
2023
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عقد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، في إطار زيارته واشنطن، إجتماعًا مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي المسؤول عن الملف اللبناني الدكتور محمود محيي الدين والمستشارة الأولى مايا الشويري والمستشارة ميرا مرعي لاستعراض آخر التطورات في الملف اللبناني.

وشدد المجتمعون، على "الضرورة الملحة لتنفيذ لبنان الإصلاحات التي وردت في الإتفاق على مستوى الموظفين المبرم في نيسان 2022 مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لأن التأخير ليس من مصلحة لبنان خصوصًا أن الظروف الدولية التي تشهد إنتكاسات إقتصادية وكوارث وانتشارًا للأوبئة تقلص تدريجيًا فرصة لبنان في الحصول على إتفاق مع الصندوق ودعم المجتمع الدولي".

وأكّد سلام، "ضرورة إستمرار الدعم الدولي للبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها".

ولفت، إلى أن "لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، أثبت قدرته على الصمود إنطلاقًا من رغبة أهله بالنهوض من جديد، وهذا ما يشكل نموذجًا شرق أوسطيًا يستحق الحياة والدعم".


وشدد سلام، على "أهمية الزيارة المقبلة لفريق صندق النقد الدولي إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل المخصصة لعقد سلسلة من الإجتماعات المفصلية وللبحث في الخطوات المطلوبة قبل نهاية العام الحالي والتي ستكون إنعكاساتها كبيرة على المستويات كافة مع الصندوق والدول المانحة والمجتمع الدولي". 

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