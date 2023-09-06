إخماد سلسلة حرائق في بلدات عكارية التهمت أشجارا حرجية ومثمرة

A + A -

أخمد عناصر الدفاع المدني سلسلة حرائق نشبت في عدد من البلدات العكارية كالاتي:

- خراج بلدة عندقت، حيث التهمت النار اعشابا يابسة وأشجارا حرجية

- خراج بلدة القرقف، وقد أتى الحريق على الاعشاب اليابسة وأشجار حرجية وأخرى مثمرة

- خراج بلدة بلانة الحيصة، وطالت النيران أعشابا يابسة واشجارا من السرو والليمون وحقلا من القصب

- خراج بلدة البيرة حيث أتى الحريق على أعشاب يابسة وأشجار حرجية وحقل من القصب

- خراج بلدة فنيدق، والتهمت النار أعشابا يابسة وأشجارا حرجية.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني كل ضمن نطاقه، على تبريد المساحة التي احترقت خوفا من تجدد اشتعالها بسبب سرعة الرياح.

كما أخمد عناصر الدفاع المدني حريقا داخل منزل في بلدة تل حياة، أتى على كافة محتويات المنزل. واقتصرت الاضرار على الماديات.