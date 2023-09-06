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أقيم قبل ظهر اليوم في الكلية الحربية - الفياضية حفل تخريج ضباط دورة آمر سرية الدفعة (72).

ترأس الحفل قائد الكلية ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحضور عدد من الضباط.



وألقى قائد الكلية العميد الركن جورج صقر كلمة جاء فيها: "إن مراكمة المعرفة غير كافية في ذاتها، بل على العسكريين بصورة عامة والضباط بصورة خاصة العمل بجد وثبات، ما يحقق الاستفادة المثلى من العلوم المكتسَبة، وإلا أصبحت المعلومات فاقدة لقيمتها، فتضيع بذلك الموارد التي استُخدِمَت في التدريب".

وختم مهنّئًا المتخرجين على إتمام الدورة بنجاح.