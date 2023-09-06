وزير الصحة: مرضى غسيل الكلى خط احمر

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، على عددٍ من المستشفيات الحكومية في محافظة الشمال .

استهلها بزيارة المستشفى الحكومي فى اهدن ، حيث رعى احتفالًا لتلقي هبة معدات طبية مقدمة من السفارة اليابانية، بحضور السفير الياباني تاكيشي أوكوبو.

ثم إنتقل الوزير الابيض الى مستشفى طرابلس الجامعي الحكومي حيث افتتح مركز غسيل الكلى كما تفقد مركز علاج مرضى السرطان الذي يعد أكبر مركز في محافظة الشمال.

الوزير الابيض: اكد ان الجولة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتلبية حاجات المرضى في ظل الصعوبات التي يواجهونها تحديدا ما يخص مرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان والامراض المستعصية.

واكد الوزير الابيض ان المرضى خط أحمر ولن نتركهم وسنبذل كل الجهود لدعمهم.

كما رعى وزير الصحة افتتاح قسم العلاج الكيميائي في مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس

واختتمت جولته بزيارة مستشفى تنورين الحكومي في اعالي البترون.