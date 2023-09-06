"فرض رسوم على النعوش؟"... توضيح من "المالية"!

أوضح المكتب الإعلامي في وزراة المالية حيال ما يتم تداوله عن فرض رسوم على النعوش التي تحمل جثثًا بشرية قادمة من الخارج والوارد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، وحيال اللغط القائم والتصريحات التي أدليت بشأنه أن ما ورد في متن مشروع الموازنة ما هو سوى إقتراح رسم من سلسلة إقتراحات رسوم مرسلة من وزارة البيئة في جدول مؤلف من 43 صفحة، ولم يكن أبدًا وليد إقتراح من وزارة المالية.

وبالتالي، فإن الوزارة ترى في الموقف إزاء سحبه من قبل وزير البيئة كما أدلى أمس بادرة حسنة ستلقى من وزارة المالية كل التجاوب.

وأشار المكتب ختامًا إلى أنه أيًا يكن الموقف، فإن مشروع الموازنة مطروح للمناقشة في مجلسي الوزراء والنواب والقرار الأول والأخير في هذا الشأن يعود إليهما.