سقوط اجزاء من جسر السعديات...

A + A -

تلقى إمام مسجد السعديات الشيخ ابراهيم ابراهيم اتصالا من وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أبلغه فيه ان ورشة ترميم وتأهيل جسر السعديات على الأوتوستراد الساحلي، قد بدأت لرفع المخاطر والأضرار عن المواطنين، نتيجة سقوط اجزاء وقطع من باطون الجسر، وشكر الوزير حميه الشيخ ابراهيم على المناشدة التي اطلقها باسم أهالي السعديات، مؤكدا ان "ظروف الوزارة صعبة، كما هي حال معظم الوزارات ولكن لا بد من القيام، برفع الخطر عن حياة المواطنين".

وقد شكر الشيخ ابراهيم للوزير حميه تجاوبه "لمعالجة الجسر، درءا للمخاطر، وحفاظا على السلامة العامة".

وكانت الوزارة أرسلت المهندس عصام عبدالله، الى السعديات، حيث أجرى كشفاً ميدانيا على الجسر، مطلعا على تفاصيل وضعه من مختلف الجوانب.