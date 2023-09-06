A + A -

بالفيديو والصور- "مش ناسيين"... مناشير ودولارات على أبواب مكتب للميدل إيست!؟

قامت مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية بتعليق مناشير على مكتب شركة Mea في جل الديب وتوزيع دولارات على مشارف المكتب.

يأتي هذا التحرك بعد سطو محمد الحوت على ٥٢ مليون دولار للجامعة اللبنانية، وذلك بعد إتفاق بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة والطيران المدني، تتقاضى من خلاله الجامعة اللبنانية ٩٠٪ من سعر الpcr الذي كان يجرى لكافة الوافدين الى لبنان عبر مطار بيروت.

وقد تجلى سلوك الحوت برفضه تسليم مستحقات الجامعة اللبنانية، فتارة يعتبر أن حق الجامعة اللبنانية هو احتساب المبلغ على ال٨٠٠٠ ليرة.

وتارة أخرى يتلطى وراء شعار "يلي مش عاجبو يروح يتشكى".

كل ذلك في ظل غياب تام للقضاء والمسؤولين.

لمشاهدة باقي الفيديوهات:

فيديو 1: https://youtu.be/igoGYZyTb6U

فيديو 2: https://youtu.be/O6IkHvsgmqU