بوحبيب سيلتقي عدداً من نظرائه على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية

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على وقع التطورات والمستجدات في الوضع العربي وفي القضايا التي اُثيرت في قمة الرياض الاخيرة، وحصيلة مساعي المصالحات العربية التي انطلقت منها في موازاة النتائج التي ترتبت على اعادة الزخم الى العلاقات الايرانية ـ السعودية عقب اللقاءات الاخيرة، وما هو مرتقب على مستوى القمة بين الرياض وطهران، بدأت امس اجتماعات الدورة 60 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويشارك فيها لبنان بوزير خارجيته عبد الله بوحبيب والى جانب نظرائه العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ بوحبيب سيلتقي عدداً من نظرائه على هامش هذه الاجتماعات، باحثاً في العلاقات بين لبنان والدول العربية عموماً وملف النازحين السوريين، خصوصاً في ضوء وأعمال اللجنة الوزارية السداسية العربية المكلّفة هذا الملف، والتي ستعقد اجتماعها الثاني مطلع الشهر المقبل بعد اجتماعها الأول الذي كانت عقدته في الرياض في 15 و16 آب الفائت.

وكذلك سيشارك بوحبيب في اجتماعات المنتدى العربي – الياباني المنعقدة في القاهرة في حضور وزير خارجية اليابان ومسؤولين كبار من مؤسسات مالية واقتصادية ومن اختصاصات مختلفة حكومية وخاصة.