إتساع تأييد مبادرة برّي

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما ينتظر الجميع عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المنتظرة الاسبوع المقبل، تنشط الاتصالات في مختلف الاتجاهات تمهيداً لتوجيه الدعوات الى حوار السبعة ايام والجلسات المتتالية بعده لانتخاب رئيس للجمهورية، حسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبدا حتى الآن انّ الغالبية النيابية تؤيّد هذه المبادرة، لاقتناعها بأنّه لم يعد هناك من ترف في الوقت لتأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي والشروع في بناء السلطة الجديدة التي سيكون على عاتقها مهمة إخراج البلاد من الانهيار الى الإنفراج.