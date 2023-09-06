عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 أيلول 2023

الأخبار: أبو عسلي وأوبتيموم... رجل الحاكم القوي
عام دراسي خامس أمام المجهول: زيادة أقساط المدارس الخاصة 400%
شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ«السيادة» واختراق لـ«الداتا»
الديار: كرة برّي الحوارية حركت المعارضة فاتصل جعجع بسيد بكركي
موازنة 2024 على مشرحة مجلس الوزراء غداً... جديدها رسم عن الخدمات السريعة!
نداء الوطن: السنيورة يؤكّد أولوية الرئاسة وجلسة انتخاب في دورات متلاحقة... بكركي على ثوابتها ومع حوار يلتزم الدستور في إنجاز الاستحقاق
مبادرة برّي في المزاد: "شْتِري حوارْ بيِطلَعلَك مطارْ"
اللواء: حوار برّي: باسيل لضمانات والمعارضة تتسَّمك بـ أزعور
النزوح و«المنصَّة» أمام مجلس الوزراء.. ونواب الاعتدال للمشاركة وجعجع يتصل بالراعي
البناء: انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق السعودي الإيراني بوصول السفيرين إلى الرياض وطهران / فشل مساعي الحل السياسي الأميركي بين قسد والعشائر العربية ومحاولة كردية للحسم عسكرياً / مبادرة بري تتحول الى كرة ثلج نيابية والمؤيّدون نصاب وطني عابر للطوائف وكافٍ للانتخاب
النهار: معركة للرد على المعارضة واستقطاب "أكثرية حوارية"
الجمهورية: توقعات بإنعقاد الحوار منتصف أيلول
ماذا لو يملك 10 بالمئنة من النازحين السوريين أسلحة؟
l'orient le jour: Les Libanais sur le point de se voir imposer deux budgets d’un coup