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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 أيلول 2023

6
SEPTEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

نفى دبلوماسي أميركي سابق في سورية في حلقة نقاش حول معارك قسد والعشائر العربية وجود تحضير لعمل عسكري على حدود سورية والعراق. وقال إنه إذا تبنت القيادة الأميركية تأييد قسد انتقلت العشائر كلياً إلى محور المقاومة، وإذا اختارت تأييد العشائر ذهبت قسد إلى موسكو ومنها إلى دمشق. وإذا وقفت في منتصف الطريق بينهما تستمرّ المعارك لأن التدخل العسكري لردع الاشتباكات له كلفة بشرية، ولذلك فهي منقسمة حول الخيارات ومشلولة الإرادة.

 

خفايا

قال مصدر نيابي إن نصاب الثلثين أي 86 نائباً وغالبية الانتخاب أي الـ 65 نائباً باتت من ضمن مؤيدي مبادرة رئيس مجلس النواب والمؤيدون يمثلون أوزاناً كافية في طوائفهم. وإذا غاب حلف المواجهة عن الحوار والانتخاب سترجح كفة انتخاب المرشح سليمان فرنجية، وإذا حضروا وانطلقت المبادرة قبل نضج الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ستكون منافسة حرجة، لكن يبدو أن الرئيس نبيه بري لا يزال يتريّث بين شرط الإجماع وإطلاق مبادرته مفسحاً المجال أمام بكركي.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

عادت العلاقة إلى التوتر بين مرجع كبير ووزير خدماتي، بعد إنهاء الأزمة مع وزير منافس، وتقريبه على حساب زميله!


غمز

يزور نواب من تكتل رئيسه غير متحمس لشخصية فاعلة، على خلفية القيام بواجب العزاء!


همس

يُبدي مطَّلعون تفاؤلاً مشوباً بالتحفُّظ لجهة رؤية نتائج ملموسة لزيارة مسؤول نقدي رفيع، بصرف النظر عن مسار الاستحقاقات السياسية!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ ملف قيادة الجيش استحوذ على حيز أساسي من محادثات الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في لبنان، لا سيما خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تخللته خلوة ثنائية ظلّت مضامينها طيّ الكتمان، الا أنّ ما رشح من مداولات دبلوماسيين عرب وغربيين يفيد بوجود نصيحة أسديت إلى مسؤولين لبنانيين بوجوب تحييد الجيش عن الصراع السياسي القائم والذي انعكس تعطيلاً في المؤسسات، وبالتالي على المعنيين استباق الأمور من خلال تكرار سابقة التمديد للعماد اميل لحود لثلاث سنوات حين كان قائداً للجيش.

 

عمل أحد الوسطاء على خط تبريد الأجواء بين مرجعية روحية ومرجعية سياسية حيث يتردد أنّ المرجع السياسي وعد المرجع الروحي بتلبية مطالبه في ما يخص الرئاسة.

 

يعمل حزب فاعل وأساسي على تنظيم الإطار الديني لطائفته لتطويق أي اختراق بعدما نجح في تحصين ساحته سياسياً.

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