برّي نجح في تشتيت المعارضة مجدّداً ؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

مع إعلان رئيس» اللقاء الديموقراطي» تيمور جنبلاط، تأييد موقف الراعي المؤيد للحوار، بدا الفريق المعارض متفاجئاً وفق ما ذكرت مصادره لـ «الديار»، لانها كانت تراهن على موقف مغاير تحديداً من النائب تيمور، يختلف عن سياسة والده المتقلبة كما وصفتها، فيما رأت مصادر النواب «التغييريين» أنهم ما زالوا يدرسون مدى جديّة دعوة برّي للحوار، وما سيدور من نقاشات خلاله لتقرّر، وابدت تخوفها خلال حديث لـ «الديار» من ان يكون كل هذا فخاً لانتخاب رئيس مدعوم من الثنائي، معلنة رفضها لكل ما يفرض على اللبنانيين، لانّ الرئيس يجب ان يكون صناعة لبنانية مئة في المئة، واشارت المصادر المذكورة الى انّ معظم النواب «التغييريين» لن يشاركوا في حوار لودريان.