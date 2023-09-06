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كرامي: نقيض الحوار هو الخصام والاقتتال

6
SEPTEMBER
2023
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الأنباء الكويتية: أكد النائب فيصل كرامي أنه لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين، من الحوار بين بعضهم البعض، وشدد على أهمية وضرورة التلاقي والتشاور، لافتا إلى أن نقيض الحوار هو الخصام والاقتتال. كرامي كان يتحدث بعد اللقاء المشترك الذي عقد في دارة والده الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، بين «تكتل التوافق الوطني»، الذي ضم النواب عدنان طرابلس ومحمد يحي وحسن مراد وطه ناجي، و«تكتل الاعتدال الوطني»، وضم النواب: وليد البعريني وأحمد الخير وسجيع عطية وعبدالعزيز الصمد ومحمد سليمان وأحمد رستم، حيث تم خلاله البحث في عدد من القضايا الإنمائية في الشمال، أبرزها ضرورة تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات شمال لبنان.

 

وقال كرامي: «نحن نرى أن العدو الإسرائيلي يتربص بلبنان من خلال العملاء، الذين تلقي القبض عليهم الأجهزة الأمنية اللبنانية، نحن لا نريد أن يضعف لبنان، فلا مناص لنا من الحوار، لكن بشرط أن يكون بيد ممدودة، وبقلب مفتوح وبدون شروط مسبقة، وعلى بند وحيد هو الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما عبر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبدى حرصه على هذه الشروط والتعبير عنها.

 

البلد لم يعد يحتمل المزيد من التأخير، رئيس الجمهورية ليس هو كل الحل، وإنما الحل يكون بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة وسلسلة من الإصلاحات المطلوبة منا من أجل الوصول الى بر الأمان.

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