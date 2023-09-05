لجنة الخارجية ناقشت موضوع النزوح الجديد علامة: لتنفيذ خطة العودة وربطها بخطة عملية تنفيذية على الارض

A + A -

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين والنواب.

كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

علامة

على الاثر، قال علامة: "كان الاجتماع مهما وتناول موضوع النزوح الجديد والاعداد الكبيرة للسوريين التي تدخل الى لبنان نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية في الداخل السوري، والتي نسمع عنها في التصريحات والاعلام ومن الاجهزة الامنية المختصة".

اضاف: "دعونا الى هذا الاجتماع للاطلاع على مزيد من المعطيات، بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين ووزارة الخارجية والضباط المسؤولين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، بالاضافة الى الزملاء النواب وبعض الدوائر المعنية بملف النزوح. كما استمعت مفوضية اللاجئين الى مخاوف مطالب الجانب اللبناني".

وتابع: "خلص الاجتماع الى التوصيات الاتية:

دعوة الحكومة الى تنفيذ خطة العودة وربطها بخطة عملية تنفيذية على الارض.

تشكيل لجنة للتفاوض كي تباشر الحكومة بعملها لان حوكمة الملف غير ناحجة حتى الان، والمطلوب مواكبة سياسية للقوى الامنية التي تبذل جهدا جبارا ضمن الامكانات المتاحة وتفعيل الاتفاقيات بين لبنان وسوريا لحل هذه المشكلات.

على وزارة الخارجية ان تستكمل وتكثف مع الجهات الدولية العمل والتنسيق مع اللجنة المركزية المعنية لدعم قضية عودة النازحين في المجتمع الدولي.

الطلب الى مفوضية اللاجئين ان تكون لها مواكبة أكبر.

سنلبي دعوة القوى الامنية ونتوجه الى الحدود بين لبنان وسوريا للاطلاع على الواقع على الارض، فضبط الحدود يحتاج الى دعم.

التمني بالتئام مجلس الامن المركزي لاتخاذ القرار والاجماع على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية عبر وفد رسمي".