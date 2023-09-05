living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الخارجية ناقشت موضوع النزوح الجديد علامة: لتنفيذ خطة العودة وربطها بخطة عملية تنفيذية على الارض

5
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والمهجرين في حكومة تصريف الاعمال هيكتور حجار وعصام شرف الدين والنواب.

كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

علامة

على الاثر، قال علامة: "كان الاجتماع مهما وتناول موضوع النزوح الجديد والاعداد الكبيرة للسوريين التي تدخل الى لبنان نتيجة تردي الاوضاع الاقتصادية في الداخل السوري، والتي نسمع عنها في التصريحات والاعلام ومن الاجهزة الامنية المختصة".

اضاف: "دعونا الى هذا الاجتماع للاطلاع على مزيد من المعطيات، بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين ووزارة الخارجية والضباط المسؤولين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، بالاضافة الى الزملاء النواب وبعض الدوائر المعنية بملف النزوح. كما استمعت مفوضية اللاجئين الى مخاوف مطالب الجانب اللبناني".

وتابع: "خلص الاجتماع الى التوصيات الاتية:

دعوة الحكومة الى تنفيذ خطة العودة وربطها بخطة عملية تنفيذية على الارض.

تشكيل لجنة للتفاوض كي تباشر الحكومة بعملها لان حوكمة الملف غير ناحجة حتى الان، والمطلوب مواكبة سياسية للقوى الامنية التي تبذل جهدا جبارا ضمن الامكانات المتاحة وتفعيل الاتفاقيات بين لبنان وسوريا لحل هذه المشكلات.

على وزارة الخارجية ان تستكمل وتكثف مع الجهات الدولية العمل والتنسيق مع اللجنة المركزية المعنية لدعم قضية عودة النازحين في المجتمع الدولي.

الطلب الى مفوضية اللاجئين ان تكون لها مواكبة أكبر.

سنلبي دعوة القوى الامنية ونتوجه الى الحدود بين لبنان وسوريا للاطلاع على الواقع على الارض، فضبط الحدود يحتاج الى دعم.

التمني بالتئام مجلس الامن المركزي لاتخاذ القرار والاجماع على ضرورة التواصل مع الحكومة السورية عبر وفد رسمي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   