حزب الله: هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام

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أصدر حزب الله البيان التالي:
يُمعن نظام الـ خليفة في إنحداره السياسي والاخلاقي، فبعد سنوات من ممارسة القمع والارهاب ضد أبناء الشعب البحريني الأحرار والمظلومين المطالبين بالحرية والعدالة، أقدم النظام البحريني على إفتتاح سفارة لكيان العدو الاسرائيلي في أسوأ مرحلة يعيشها هذا الكيان المؤقت.
إن هذه الخطوة المشؤومة تعبير عن حقيقة هذا النظام المهرول نحو التطبيع مع العدو خلافاً لتطلعات الشعب البحريني ومعتقداته.
لقد شكلت هذه الخيانة الجديدة طعنة للشعب الفلسطيني الذي يخوض هذه الايام أعظم الملاحم والبطولات في مواجهة الارهاب الصهيوني الاعمى.
إن حزب الله إذ يدين بشدة هذه الخطوة الخيانية يؤكد أن الشعب البحريني الأبي وشعوب أمتنا كافة يرفضون كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو ولن يكون للصهاينة مكان آمن في بلادنا.