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جبور: موقف إيجابي للوطني الحر من الدعوة إلى الحوار

5
SEPTEMBER
2023
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أكد النائب جيمي جبور، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "موقف التيار الوطني الحر من الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار إيجابي، لا سيما أنها ترافقت مع التزامه الدعوة إلى جلسات انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "التيار يحترم موقف القوات والكتائب"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للوصول إلى نتائج هو بالذهاب إلى الحوار بين اللبنانيين، كي لا تُفرَض عليهم حلول من الخارج لا تعبر عن مصالحهم".
وقال: "لا أدري إذا كان الموقف القطري سيحمل اسم مرشح ويحاول تسويقه، إنّما هناك مؤشرات إلى أن هناك نهاية قريبة لمهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مقابل الدخول القطري". 
ولم يستبعد أن "تكون دعوة بعض الأفرقاء إلى مقاطعة الحوار الذي يجريه لودريان متصلة بهذا الإطار"، وقال: "سننتظر ونرى".
أما عن سبب رفض انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون أو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه، فاعتبر أن "موقف التيار واضح ورفضهما معلل"، موضحا أن "العماد عون هو قائد الجيش ويحتاج انتخابه إلى تعديل دستوري، كما أنّ لدينا موقفاً من أدائه في المرحلة السابقة"، مشددا على أن "التيار لا يشنّ هجوماً على قائد الجيش، لكنّه يريد تحييد المؤسسة العسكرية، التي يعتبرها ضمانة للبلد، عن الصراعات السياسية".

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