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"الكهرباء ليست اولوية عند ميقاتي"... فياض: لا أزال متمسكاً بباخرة الفيول!

5
SEPTEMBER
2023
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قال وزير الطاقة وليد فياض في حديث اذاعي "لا أزال متمسكاً بباخرة الفيول اليوم وغداً وميقاتي هو من اتصل بي وطلب ردها لأن لا حل آخر نتيجة عدم فتح الاعتماد كما قال وهذا حصل قبل التداول بموضوع الإخبار الذي سمعنا عنه في الاعلام".

وقال ردا على سؤال: "لست متأكداً من موضوع الإخبار بحقي ومن يتهمني فلينظر الى نفسه قبل اتهامي، والاتهامات بالعمولات مشبوهة بتوقيتها ومستعد للحضور أمام القضاء وابراز كل المستندات والفيول ارتفع سعره ما يعني الخسارة بحال اردنا شراء الباخرة نفسها اليوم".

وكشف عن أن "الكهرباء ليست اولوية عند ميقاتي ومصرف لبنان ولا صحة لما يحكى عن خلاف بيني وبين كمال حايك الذي اتوجه له بالمعايدة بمناسبة عيد ميلاده والجهة السياسية التي سمتني لم تتبرأ مني وكل ذلك شائعات".

وأعلن فياض عن أنه "مستعد لاجراء مناقصة ثانية والتغذية ستتضاءل مع بداية تشرين الاول لأن المخزون من الفيول العراقي معرض للنضوب وما لم يؤدِّ ذلك للعتمة الشاملة فإن ضعف التغذية سيؤثر على المرافق العامة".

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