بوحبيب "ناطر" رد ميقاتي!

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كشف مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" الدّوليّة للأنباء، أنّ "في اللّقاء بين وزير الخارجيّة الإيرانيّة حسين أمير عبداللهيان ونظيره اللّبناني عبد الله بوحبيب، وبحسب العرف القائم، وجّه عبداللهيان دعوةً لبوحبيب لزيارة إيران، فردّ عليه بالقول إنّ زيارته الخارجيّة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الوزراء، وأن يعلن عنها رئيس الوزراء".

وأشار إلى أنّ "بوحبيب قال بعدها: تعلمون أنّ حكومة لبنان هي حكومة تصريف أعمال، ونادرًا ما يُعقد مجلس الوزراء. ولفت أيضًا إلى أنّه قدّم طلب الزّيارة إلى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وينتظر ردّه"، مبيّنًا أنّ "عبداللهيان ردّ عليه مازحًا إنّه مستعدّ لإرسال السّفير الإيراني في لبنان إلى رئيس الوزراء، للحصول على موافقته".

وأوضح المصدر أنّه "تمّ نقل هذا الحوار بشكل غير كامل إلى الصّحافة، من دون النّظر إلى جوّ اللّقاء بين الوزيرَين".