living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ حواران لبنانيان على محكّ التنفيذ... والقوة الأساس تبقى لبنانيةً داخلية!

5
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يتجاذب الوسط السياسي اللبناني نقاشٌ حول حوارين مختلفين متوازيين، يتقاطعان في النتائج المحتملة لكنهما مفترقان في الطبيعة والقوى المشاركة فيهما، ما يجعل الإختلاف بين طبيعة نتائجهما حتمياً.

الحوار الأول بقيادة فرنسية، تعرض لهجمات كبرى منذ التزام ترشيح سليمان فرنجية من دون الوقوف عند مركزية الوجدان المسيحي وتمثيله، فوصل إلى أيلول منهكاً ومثخناً بالجراح. وما زاد في طين الهجوم بلةً رفض قوى المعارضة لهذا الحوار ومحاولة حصره بانتخاب الرئيس من خلال البرلمان، وهذا ما برز في هجوم رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الأحد، ما اعتبر افتراقاً عن موقف بكركي المؤيد للحوار ولو محاولة وضع ضوابط له، الأمر الذي حاول جعجع استدراكه اليوم باتصال مع البطريرك الراعي.

وقد تواصلت اليوم الردود على هذا الحوار، فسأل النائب الكتائبي الياس حنكش: "بعد عام من التعطيل المستمر من فريق الممانعة ورئيس مجلس النواب نسأل لماذا قرروا اليوم إحترام الدستور؟"، أما النائبة نجاة صليبا فاعتبرت أنهم كنواب لم يبلغون "بدعوة رسمية للحوار في مجلس النواب وهي دعوة عامّة"، مضيفةً: "لماذا نحن كنواب آخر من يعلم؟"

 

أما الحوار الثاني فينطلق من مفاهيم وركائز داخلية، مختلفة عن المصالح الفرنسية المهيمنة على الحوار الأول. والأهم أن هذا الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، يتناول قضايا مصيرية ووجودية، يحاول الطرفان ولا سيما "التيار" أن يجعلها أساساً صلباً لولاية الرئيس المقبل وعنواناً لها، ما يمنحه القوة الدستورية والقانونية من خلال آليات تنفيذية، تسمح بالدخول في مرحلة جديدة شعارها التنمية المتوازنة وإدارة مختلفة لمالية الدولة اللبنانية، عما فعلته وارتكبته منظومة التسعينات.

ونتيجة لهذا الإختلاف بين الحوارين، في الطبيعة والمصالح والقوى المشاركة، يتطلع اللبنانيون باهتمام وعلى اختلاف انتماءاتهم، إلى الحوار الثاني بجدية أكبر بكثير من الحوار الأول الذي بات باهتاً ومنهكاً، ومن هنا الرهان الكبير على نتائج عملية، وإلا فالبديل سيكون صعباً وقاسياً ومكلفاً عبر إطالة الأزمة القاسية التي استنزفت المجتمع اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   