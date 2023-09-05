"جديد" مكتومي القيد... هذا ما حصل في لجنة الادارة والعد اليوم

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عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب أشرف بيضون، والنواب: بلال عبدالله، جورج عقيص، غادة أيوب، علي حسن خليل، علي خريس، عماد الحوت، غازي زعيتر، وحسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، أمين شري، فراس حمدان، محمد خواجة، اديب عبد المسيح، حليمة قعقور وملحم خلف.



وصدر بيان عن اللجنة ، أشار الى ان "اللجنة درست خلاله جدول اعمالها المقرر، فبدأت بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر 12/12/2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان)، فاطلعت على ملاحظات لجنة الصحة النيابية، ولما تبين للجنة ان نقابة الممرضات لم تنه دراستها الاكتوارية حول بعض الملاحظات التي سبق للجنتي الادارة والعدل والصحة النيابيتين، قررت اللجنة تأجيل البت فيه الى جلسة لاحقة".



أضاف البيان، "إنتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد".





وتابع، "كان سبق للجنة ان درست الاقتراح المذكور واطلعت على ملاحظات وزارة العدل، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح كما بملاحظات الوزارة، وقد تبين للجنة ان الاقتراح يحتاج الى مزيد من الدرس وقررت تأجيل البت فيه الى جلسة لاحقة وفي انتظار بعض الملاحظات من الجهات المعنية".



وختم، "نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح قانون الاعلام فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة".