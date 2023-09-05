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إستعدوا لكتل هوائية حارّة!

5
SEPTEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً صافيا إجمالا الى قليل الغيوم مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع إضافي في درجات الحرارة على الجبال المتوسطة وفي الداخل بحيث تكون الأجواء حارة نسبيا كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة الجنوب.

وجاء في النشرة الآتي:
الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث تنحسر تدريجيا.

وحذّرت من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية بسبب سيطرة الكتل الحارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كما ننصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة. وأفادت أن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت يتراوح بين 24 و32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ( فوق معدلاتها بحدود الـ 4 درجات) واستقرارها على الساحل.

الأربعاء: صاف إجمالا الى قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال المتوسطة وفي الداخل بحيث تكون الأجواء حارة نسبيا كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

الخميس: صاف اجمالا الى قليل الغيوم مع أجواء حارة تسيطر على البلاد بسبب الارتفاع الإضافي في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل (فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات).

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يُذكرفي بدرجات الحرارة مصحوبة بنسبة رطوبة منخفضة فتبقى الأجواء الحارة مسيطرة على البلاد بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

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