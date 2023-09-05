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إطلاق حملة “كون “Smart driver في المقرّ الرئيسي لشركة أي بي تي

5
SEPTEMBER
2023
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من ضمن نهجها المعروف في الممارسة المسؤولة للأعمال، تطلق أي بي تي في العام ٢٠٢٣ سلسلة مشاريع وأنشطة رائدة ومبتكرة. أول مشاريعها لهذا العام حملة توعوية واسعة أعدّها مركز أي بي تي للطاقة، وهو الذراع البحثي والعلمي لأي بي تي، حول أفضل سلوكيات القيادة الذكية وتقديم نصائح وإرشادات للسائقين بشأن الاعتناء بسياراتهم وصيانتها وتأمين تجربة قيادة آمنة على الطرقات. وقد اخترنا لهذه الحملة شعار “كون “Smart driver

برعاية معالي وزير السياحة المهندس وليد نصار، أطلق رسمياً مركز أي بي تي للطاقة  IPTEC بالتعاون مع المهندسة رنا الحايك الشابة المتخصصة في ميكانيك وعلوم السيارات، حملة "كون Smart Driver".

تمّ افتتاح الحملة في 4 ايلول 2023 في المقرّ الرئيسي لشركة أي بي تي - عمشيت بحضور معالي وزير السياحة المهندس وليد نصار، رئيس مركز اي بي تي للطاقة د. طوني عيسى، المهندسة رنا حايك، بالإضافة إلى حضور مدراء شركة أي بي تي وممثلي وسائل الإعلام.

وبهدف تأمين وصول هذه الحملة إلى أوسع شريحة ممكنة من السائقين، اخترنا أن تكون واجهتها المهندسة الشابة المتخصصة في ميكانيك وعلوم السيارات رنا حايك، وهي ناشطة بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومعروفة بشغفها في السيارات، وتقدم من خلال نشاطها المعروف في هذا المجال أجمل صورة للمرأة التي لديها شغف بعالم السيارات، الى حد أنه في الكثير من الفيديوهات القصيرة التي تنشرها تقدم النصائح والارشادات الى السائقين من خلال قيامها شخصياً بالصيانة أمام الكاميرا واستبدال القطع وحتى فك وإعادة جمع المحرك وغيرها.

 حملة “كون “Smart driver التي ينفّذها مركز أي بي تي للطاقة، ترتكز على سلسلة فيديوهات توجيهية قصيرة من إعداد وتصوير المهندسة رنا حايك، مدة كل فيديو دقيقة واحدة. وكل فيديو يتناول عنوان أو موضوع متصل بموضوع الحملة، مثل كيفية إختيار السيارة قبل شرائها، وحسن إختيار مركز الصيانة، ونصائح حول نوعيّة زيت المحرك، وحول القيادة الصديقة للبيئة، وحول السيارات الكهربائية، وخدمة تعبئة البنزين الذاتية، وغيرها. 

سوف يتمّ نشر هذه الفيديوهات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، على الصفحات الخاصة  برنا حايك وصفحات أي بي تي ومركز أي بي تي للطاقة.  كما ستعرض محطات تلفزيونية عديدة بالتزامن هذه الفيديوهات في مقدمة نشرات الاخبار المسائية على مدى ثلاثة أشهر. وسوف تستحدث أي بي تي على موقعها على شبكة الانترنت منصة إلكترونية تحت تسمية "عيادة القيادة الذكية Smart Driving Clinic  لطرح أسئلة السائقين عن بعد وتلقي النصائح والارشادات التي يريدونها. كما سيكون للمهندسة رنا حايك برنامج إذاعي على إذاعة صوت كل لبنان لعدة مرات تتلقى فيه المداخلات من السائقين وتجيب عليها مباشرة على الهواء.

إضافة لكل ما تقدم، سوف تتضمن حملة “كون “Smart driver أيضاً سلسلة نشاطات على عدد من شبكة محطات أي بي تي في كل لبنان، حيث تقوم المهندسة رنا حايك برفقة فنيين من أي بي تي بالتواجد على الأرض وتقديم فحوصات مجانية للسيارات وتزويد السائقين بكتيبات مطبوعة تحتوي على ملخص عن أهم النصائح والإرشادات المتعلقة بموضوع الحملة.

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